Union Investment Real Estate réorganise sa gestion d'investissements à l'échelle mondiale

(Boursier.com) — Union Investment se réorganise actuellement pour soutenir le développement de ses activités de gestion d'investissements immobiliers, qu'elles soient nationales ou internationales.

Ses actuelles trois entités mondiales (Amérique, Asie-Pacifique et Retail) se regroupent désormais au sein d'un même pôle : l'Investment Management Global.

À la tête de ce nouveau département, Henrike Waldburg aura pour mission de gérer les 16 collaborateurs des équipes des marchés américains et asiatiques.

Union Investment crée également un département dédié pour piloter les acquisitions et arbitrages effectués au sein de la région DACH : l'Investment Management DACH. La société entend ainsi répondre aux besoins des marchés immobiliers des pays germanophones qui expriment une forte demande. C'est à Alejandro Obermeyer que vient d'être confiée la direction de ce nouveau département qui compte 20 collaborateurs.

Parallèlement, en complément de son équipe dédiée à l'hôtellerie, Union Investment crée deux entités spécialisées pour gérer les investissements dans les filières de l'immobilier à vocation logistique et de l'immobilier résidentiel européen. Ces types d'actifs ont, en effet, récemment démontré leur grande résilience et continueront à soutenir la croissance d'Union Investment.

Stephan Riechers prend la tête de l'équipe "investissement logistique", tandis que le nouveau pôle dédié au secteur résidentiel européen (hors région DACH) et des États-Unis sera provisoirement géré par Martin Schellein, Head of the Investment Management Europe department.

"Nous nous réjouissons d'avoir confié ces postes stratégiques à des gestionnaires hors pair et des experts chevronnés de l'investissement issus de nos propres rangs", déclare Michael Bütter, CEO of Union Investment Real Estate GmbH.

"Harmoniser nos activités de gestion d'investissements dans nos trois grandes régions d'intervention (DACH, Europe et reste du monde) et constituer des équipes complémentaires dotées d'expertises spécifiques dans les segments de la logistique et du résidentiel, nous permet d'une part d'offrir à nos fonds immobiliers la faculté d'accéder à de nouvelles opportunités d'acquisition au sein de marchés hautement concurrentiels, et d'autre part de libérer un potentiel de croissance significatif et de diversification des risques", précise Martin J. Brühl, Chief Investment Officer et membre de l'équipe de direction d'Union Investment Real Estate GmbH.