Union Investment Real Estate ouvre un bureau à Londres

(Boursier.com) — Union Investment Real Estate GmbH renforce sa présence directe au coeur des principaux marchés immobiliers européens. La semaine dernière, le gestionnaire d'actifs hambourgeois vient d'ouvrir sa sixième implantation en dehors de l'Allemagne : une représentation à Londres organisée sur le même modèle que celui de la filiale française créée en 2011.

L'objectif d'Union Investment Real Estate est de constituer, à Londres, une équipe pluridisciplinaire capable de piloter l'ensemble du cycle d'existence d'un actif immobilier. Les trois premiers membres du bureau londonien sont ainsi des investment et asset managers locaux.

Le champ de compétence qui leur est attribué couvre les marchés immobiliers du Royaume-Uni et de l'Irlande, territoires au sein desquels Union Investment gère actuellement un patrimoine d'une valeur totale d'environ 4,3 milliards d'euros. Depuis le Brexit, Union Investment a investi 1,4 milliard d'euros à Londres et dans différentes régions du Royaume-Uni, tandis que la place de l'Irlande au sein de son portefeuille d'actifs s'est particulièrement accrue au cours de ces deux dernières années, grâce à l'acquisition de bureaux, de logements et de bâtiments dédiés aux activités logistiques.

"Les compétences de cette équipe de haut niveau, alliées à sa connaissance approfondie des marchés locaux, nous permettent d'appréhender l'avenir sous les meilleurs auspices, tout en capitalisant sur quelque 30 années de succès au Royaume-Uni et sept ans d'expérience en Irlande" explique Michael Bütter, CEO et Chairman of the Management Board d'Union Investment Real Estate GmbH.