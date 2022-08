Union Investment fait son entrée sur le marché hôtelier scandinave

(Boursier.com) — Union Investment a acquis le 25hours Hotel Copenhagen Paper Island. Cet immeuble fait partie du projet phare Paper Island, une île artificielle idéalement située en centre-ville, dans la zone portuaire de Copenhague. Ce projet repose sur la création d'un quartier à usage mixte, qui comprendra l'hôtel acquis, 253 appartements, des commerces de qualité, des lieux de restauration et d'animation, ainsi que la nouvelle Water Culture House.

Cette acquisition vient s'ajouter aux avoirs du fonds immobilier institutionnel à capital variable UniInstitutional European Real Estate. Le vendeur est le consortium de développement Christiansholms Ø P/S, co-entreprise entre Danica Pension et les célèbres aménageurs danois Nordkranen et UNIONKUL.

"Copenhague est l'un des meilleurs marchés hôteliers d'Europe, avec des tickets d'entrée élevés. Nous sommes donc ravis d'intégrer le marché hôtelier danois avec l'acquisition de ce projet phare. Il séduira aussi bien les voyageurs d'affaires que les touristes grâce à son emplacement exceptionnel dans un quartier récemment aménagé en centre-ville, à proximité de nombreux sites touristiques. Paper Island offrira aux visiteurs une expérience de grande qualité et devrait attirer jusqu'à 1,9 million de visiteurs par an", a déclaré Andreas Löcher, head of Investment Management Hospitality chez Union Investment.