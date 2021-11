Union Investment fait son entrée sur le marché asiatique de l'immobilier logistique

(Boursier.com) — Union Investment vient d'acquérir auprès de KB Asset Management, la société de gestion d'actifs de KB Financial Group (le plus grand groupe financier de Corée), le West Anseong Logistics Center, au Sud-Est de Séoul. Cet investissement a été effectué pour le compte du fonds ouvert UniImmo: Global.

Construit en 2017, le West Anseong Logistics Center est un entrepôt classe A qui développe environ 55.400 m2 de surface brute de plancher, sur quatre étages avec deux niveaux de sous-sol et 184 places de stationnement. Cet actif est actuellement loué en totalité à une société de logistique coréenne, Chun-Ahn Logistics Co, Ltd.

"Cette plate-forme logistique a été acquise dans le cadre de notre stratégie d'expansion internationale. La part de notre patrimoine immobilier situé en dehors de nos frontières domestiques a vocation à croître de manière significative. Investir à l'échelle mondiale est un point capital de notre stratégie visant à diversifier notre portefeuille d'actifs et nous préserver contre d'éventuelles futures crises" explique Henrike Waldburg, Head of Investment Management Global chez Union Investment Real Estate GmbH.