Union Investment annonce avoir acquis la tour Astro à Bruxelles

(Boursier.com) — Union Investment annonce avoir acquis, pour le compte de son fonds immobilier institutionnel UniInstitutional European Real Estate, l'emblématique immeuble de bureaux, appelé tour Astro, situé à Bruxelles. Le vendeur, PATRIZIA AG, a géré la transaction pour le compte de l'un de ses clients institutionnels - le consortium sud-coréen AIP Asset Management. D'une hauteur de 107 mètres, la tour Astro, avec ses 30 étages, fait partie intégrante du paysage bruxellois depuis son inauguration en 1976. Après avoir connu une lourde restructuration en 2015/2016, l'immeuble a reçu la certification environnementale à son plus haut niveau. Stratégiquement située sur la petite ceinture, à l'intersection des trois principaux quartiers du centre des affaires de Bruxelles, la tour bénéficie d'une excellente desserte en transports en commun et est actuellement louée à 100% auprès de l'agence publique pour l'emploi (Actiris) pour une durée de 21 ans.

"Nous sommes ravis d'avoir fait l'acquisition de cet immeuble de bureaux pour notre fonds immobilier institutionnel. Avec son bail à long terme et son emplacement de choix dans l'un des marchés les plus importants d'Europe, il réunit tous les critères d'un investissement rentable", se félicite Wolfgang Kessler, membre de l'équipe dirigeante d'Union Investment Institutional Property GmbH.

"Le fonds a attiré d'importants flux entrants lors de sa récente ouverture à l'investissement, et cette transaction nous a permis d'investir rapidement le capital collecté dans un actif générateur de trésorerie avec une valeur très stable."

Le fonds UniInstitutional European Real Estate possède actuellement un volume de 3,7 milliards d'euros. Pour rappel, le fonds détient déjà l'immeuble de bureaux The Precedent (anciennement nommé Le Président) et un hôtel de l'enseigne Motel One à Bruxelles.