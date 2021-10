Union Investment : actif en Finlande

(Boursier.com) — Union Investment annonce l'acquisition, via un financement à terme effectué pour le compte du fonds immobilier à capital variable Unilmmo : Global, de son second projet résidentiel à Helsinki, Atlas. Comme pour le premier investissement réalisé en Finlande en début d'année (Hyperion, la tour voisine), l'opération a été acquise auprès du promoteur-constructeur scandinave Skanska.

Atlas, dont la livraison est prévue au quatrième trimestre 2024, offrira près de 16.000 m(2) d'espaces locatifs répartis sur 33 étages et comprendra 288 appartements ainsi que trois commerces en rez-de-chaussée.

"Dernières composantes du projet de développement urbain Dolphin Block, Atlas et Hyperion finaliseront le sud du secteur résidentiel de Vuosaari. Compte tenu de la demande existante, de la localisation et du niveau de qualité de construction prévu, nous sommes optimistes quant aux perspectives locatives de ces deux tours résidentielles", a déclaré Martin Schellein, Head of Investment Management Europe chez Union Investment Real Estate GmbH.