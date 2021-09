Union Investment actif à Edimbourg

(Boursier.com) — Union Investment vient d'acquérir, pour le compte du fonds spécial UII European, l'ensemble New Uberior House/Princes Exchange. Ces quelque 14.700 m(2) d'espaces de travail se situent dans le centre d'Exchange District, le quartier d'affaires d'Edimbourg, très prisé par les groupes internationaux. Cédé par MAS Real Estate Inc, le complexe de bureaux est loué dans sa totalité à la Banque d'Écosse.

Composé de deux immeubles de bureaux interconnectés, le New Uberior House (6.070 m(2)) et le Princes Exchange (8.680 m(2)), l'ensemble acquis dispose de 175 emplacements de parking en infrastructure. Il se déploie sur 5 étages, prolongés de vastes terrasses dont certaines avec vue sur le château d'Édimbourg.

"Principal quartier d'affaires d'Édimbourg, l'Exchange District est une adresse de référence pour les entreprises. Malgré la pandémie de Covid-19, le marché des bureaux de la capitale écossaise se porte relativement bien, en raison notamment de la rareté de l'offre d'espaces attractifs face à une demande élevée tant sur le plan locatif qu'en termes d'investissement", explique Wolfgang Kessler, membre de l'équipe de direction d'Union Investment Institutional Property GmbH.