Union Investment acquiert un retail park à Louisbourg

(Boursier.com) — Union Investment a acquis, off market, un retail park très fréquenté à Louisbourg (Allemagne) qui se situe à environ 12 km au nord de Stuttgart. D'une surface locative de près de 14.000 m(2), le site bénéficie d'un mix attractif d'enseignes et d'usages (commerces, bars et restaurants, cabinets médicaux, centres de rééducation, fitness et appartements). Sa zone de chalandise se compose de plus de 100.000 clients potentiels qui peuvent aisément y accéder en moins de 10 minutes de voiture. Les locataires de cet espace commercial bien établi se distinguent par leur grande fidélité.

Kaufland, l'enseigne allemande d'hypermarchés et principal locataire du retail park, y est ainsi installée depuis plus de 20 ans.

Union Investment réalise cette acquisition pour le compte du fonds institutionnel UII GermanM auprès d'une filiale de la société immobilière néerlandaise Brack Capital Properties N.V.

"Nous avons réussi à acquérir, off-market, cet ensemble immobilier à usage mixte et au rendement attractif, situé dans un environnement prospère de la région du Grand Stuttgart.

Se positionnant comme une destination commerciale de proximité, l'ensemble s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'acquisition. Résilient face au e-commerce, il assure une trésorerie sécurisée et stable grâce aux revenus durables qu'il génère", explique Laura Roll, Investment Manager Retail chez Union Investment.

Union Investment a été conseillée par CMS Hasche Sigle pour les aspects juridiques de cette acquisition et par Watson, Farley & Williams concernant les sujets fiscaux. Lehmann Consult et ibb Burrer & Deuring l'ont assistée sur le plan technique et Wrangel Real Estate, au niveau commercial. Le vendeur s'est appuyé sur les conseils de Van Lanschot Kempen, GvW Graf von Westphalen et Drees & Sommer.