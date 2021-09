Union Investment acquiert un ensemble de bureaux dans le centre d'affaires de Dublin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Union Investment vient d'acquérir, auprès d'un fonds immobilier géré par Blackstone, deux des quatre bâtiments composant le Parkgate Business Centre à Dublin (Irlande). Ces bâtiments (les immeubles A et B du complexe immobilier) ont été acquis pour le compte du fonds immobilier spécial à capital variable DIFA-Fonds Nr. 3. Ils sont intégralement loués à Transport Infrastructure Ireland (TII), une entreprise publique en charge des infrastructures et services de transport durable.

Construit en 1999, le Parkgate Business Centre, qui se développe sur trois étages, totalise 3.900 m(2) et dispose d'un parking en sous-sol, utilisé par les locataires des bureaux et ceux des logements voisins. TII investit très régulièrement dans l'ensemble immobilier et a, notamment, réactualisé la plupart des équipements techniques (en 2015 et 2019) et installé un éclairage LED. Le complexe immobilier est, par ailleurs, doté de bornes de recharges électriques pour véhicules et équipé de panneaux solaires en toiture.