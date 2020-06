Union Investment acquiert Procession House auprès de Goldman Sachs et de Greycoat à Londres

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Union Investment vient d'investir dans Procession House, un immeuble situé au 55 Ludgate Hill à Londres, vendu par la Merchant Banking Division de Goldman Sachs et le promoteur britannique Greycoat. Le montant de cette transaction, réalisée pour le compte du fonds immobilier à capital variable Unilmmo : Europa, est confidentiel.

"Le marché de l'immobilier de bureaux britannique se montre très solide depuis quelques années, et ce, malgré les incertitudes économiques liées au Brexit et à la pandémie du coronavirus" indique Adam Irányi, Head of Investment Europe II chez Union Investment Real Estate GmbH. "Londres devrait rester l'un des plus grands quartiers d'affaires internationaux et continuer à bénéficier d'un marché de l'immobilier de bureaux attractif qui, en raison de sa position dominante, sera parmi les premiers à observer une hausse des loyers à la fin de la crise actuelle."

Construit en 1999, l'immeuble a été entièrement rénové par les deux vendeurs, en collaboration avec le cabinet John Robertson Architects, de façon à inclure de nouvelles installations domotiques, des ascenseurs ainsi qu'une terrasse au 4e étage. L'achèvement des travaux de cet immeuble multi-locataires de 10 200 m(2), certifié BREEAM mention "Excellent", a coïncidé avec la conclusion de la transaction réalisée en mai.

Le bâtiment offre 8.700 m(2) de bureaux du rez-de-chaussée au niveau "penthouse" du 5e étage. Il dispose également de deux terrasses totalisant 500 m(2) aux 4e et 5e étages. Les espaces restants sont composés d'un commerce, de restaurants et de lieux de stockage. Le sous-sol comporte 141 places de stationnement pour vélos ainsi que des vestiaires et des douches. La vue dégagée sur la cathédrale Saint-Paul est incontestablement le plus bel atout de l'immeuble pour ses locataires.

L'immeuble, déjà loué à près de 92%, compte parmi ses principaux locataires le gestionnaire d'actifs alternatifs Intermediate Capital Group (ICG) et le cabinet comptable Crowe UK, tous deux engagés pour 15 ans.

Procession House occupe un emplacement de choix très prisé et bénéficie d'un remarquable réseau de transports. Situé sur Ludgate Circus dans la partie ouest de la City londonienne, l'immeuble jouxte la cathédrale Saint-Paul et le tribunal de l'Old Bailey, juste au-dessus de la City Thameslink, une gare ferroviaire souterraine desservie entre les gares de Farringdon et de Blackfriars. L'endroit est directement connecté aux aéroports de Luton et de Gatwick que l'on peut rallier en une cinquantaine de minutes.