Union Investment acquiert 'Le Diamond' à Gand

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Union Investment a acheté l'immeuble de bureaux "Diamond" à Gand, en Belgique, par l'intermédiaire de la société immobilière Global Life Tree NV. Ainsi, le gestionnaire d'investissements immobiliers basé à Hambourg acquiert 100% des parts de la société belge propriétaire de l'actif immobilier. Le vendeur est une joint-venture de deux promoteurs de projets flamands, Global Estate Group et Life Tree Group. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat.

Le Diamond, qui tient son nom de sa façade asymétrique en verre évoquant la pierre précieuse, est un bâtiment emblématique de Gand. Livré fin 2019, cet immeuble indépendant de 8 étages certifié BREEAM mention "Très bien", propose environ 16.000 m(2) d'espaces locatifs. Surplombant un parking souterrain de plus de 3.000 places, le bâtiment se compose de sept étages de bureaux et, en rez-de-chaussée, d'un hall spacieux avec un restaurant ouvert au public.

Le Diamond est loué dans sa totalité auprès de l'institution financière néerlandaise ING et de l'opérateur ferroviaire belge SNCB. À proximité immédiate de la gare de Gand-Saint-Pierre, l'immeuble s'élève dans un quartier actuellement en pleine reconversion, sous l'impulsion de la ville et de SNCB, qui y implantent bureaux, logements et parcs dans le cadre d'un projet urbain à moyen terme.

"Troisième plus grande ville de Belgique, Gand affiche une économie solide. En raison d'un manque de bureaux disponibles, la demande locative pour des espaces de travail performants et centraux y est particulièrement soutenue", explique Wolfgang Kessler, membre de l'équipe de gestion d'Union Investment Institutional Property GmbH.