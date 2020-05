Union Investment acquiert Ericus-Contor à Hambourg

Union Investment acquiert Ericus-Contor à Hambourg









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Union Investment investit dans un immeuble d'exception à Hambourg, dans le quartier HafenCity... Jusqu'à présent propriété de Patrizia AG, Ericus-Contor va intégrer le portefeuille du fonds immobilier ouvert Unilmmo : Deutschland.

"Dans le contexte actuel, les transactions sont quasiment au point mort à travers le monde. Compte tenu de son niveau de qualité et de son emplacement privilégié, Ericus-Contor démontre qu'il est possible, pour un bien d'exception, de changer de propriétaire malgré la pandémie de coronavirus, et ce, à un prix adéquat", se félicite Martin J. Brühl, Chief Investment Officer et membre du Management Board d'Union Investment Real Estate GmbH. "En effectuant cet investissement clef à Hambourg, au sein de notre marché d'origine, nous envoyons un signal positif au marché concernant les transactions 2020".

Dans le cadre de cette opération, Union Investment était conseillé par Linklaters et P + P Pöllath + Partners. La signature définitive est prévue pour juin.