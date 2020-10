Union Investment acquiert, en VEFA, un immeuble de bureaux sur le campus Neue Balan

Union Investment acquiert, en VEFA, un immeuble de bureaux sur le campus Neue Balan









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Union Investment vient d'acquérir à Munich, auprès de Allgemeine SÜDBODEN Grundbesitz AG, un immeuble en cours de développement et déjà pré-loué à 60%, le "Neue Balan Haus 27", concrétisant ainsi l'une des plus importantes transactions réalisées sur le marché allemand de l'immobilier de bureaux de l'année.

L'actif a été intégré au portefeuille du fonds immobilier à capital variable Unilmmo : Deutschland, la date de transfert définitif des droits et obligations (finalisation de la transaction) étant prévue pour début mars 2021. Si les détails de la transaction ne sont pas dévoilés, il est indiqué que son montant dépasse le seuil des 100 millions d'euros.

Pour cette acquisition, Union Investment a été conseillé par Savills, P + P Pöllath + Partner et Hogan Lovells ; Allgemeine SÜDBODEN Grundbesitz par Heuking Kühn Lüer Wojtek.

Accueillant autrefois le siège social d'Infineon, le site s'étend sur 8,5 hectares le long de la Balanstraße.

L'ensemble, transformé en campus urbain animé et doté d'une piscine de 50 mètres, propose à la location environ 170.000 m(2) de bureaux, espaces de restauration, commerces et salles de sport, et accueille par ailleurs une université et une école Montessori. À l'angle de St.-Martin-Straße et de Balanstraße, le Haus 27 offrira 32.151 m(2) de bureaux et d'espaces d'exposition, répartis sur neuf étages surplombés de jardins et toits-terrasses dans la plus pure tradition architecturale du Bauhaus. Il disposera également de 330 places de stationnement sur deux niveaux en infrastructure. La livraison de l'immeuble, d'ores et déjà loué à hauteur de 60 %, est annoncée pour le premier trimestre 2021. Il accueillera alors ses premiers utilisateurs, les principaux étant la société d'édition de logiciels Autodesk et le portail publicitaire en ligne pour le secteur de la santé Jameda, le vendeur offrant une garantie locative pour les surfaces encore disponibles.