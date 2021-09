Union Investment acquiert, en VEFA, le projet 'De Puls' dans le quartier Axe Sud d'Amsterdam.

(Boursier.com) — Union Investment a acquis, à Amsterdam, pour le compte de son fonds immobilier à capital variable Unilmmo : Deutschland, le projet "De Puls", situé dans le quartier Axe Sud, le premier marché de bureaux des Pays-Bas.

Ce développement immobilier va être réalisé en joint-venture par VORM et EDGE, les porteurs du projet, avec, comme objectif, l'achèvement des travaux au cours du troisième trimestre 2024.

Le projet se compose :

- d'une tour de 36.000 m(2) de bureaux se déployant sur 25 étages,

- d'une tour résidentielle de 22 étages (9.600 m(2)) proposant 200 appartements, dont 149 à loyer intermédiaire encadré et 51 loués aux valeurs du marché,

- d'un bâtiment socle de neuf étages qui accueillera 1.600 m(2) de boutiques et d'espaces bar/café ainsi qu'un complexe cinématographique de 2.700 m(2),

- de 126 places de parking, toutes destinées aux véhicules électriques dans le cadre d'un concept de mobilité partagée,

- plus de 1.300 emplacements de stationnement pour vélos.