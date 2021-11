Union Investment acquiert des espaces commerciaux prestigieux à Chicago

(Boursier.com) — De retour sur le marché américain, Union Investment acquiert des espaces commerciaux prestigieux et particulièrement bien situés à Chicago. Après plus de trois ans de pause, Union Investment s'investit activement pour, de nouveau, acquérir des immeubles de commerces aux États-Unis. L'investissement, réalisé pour le compte du fonds immobilier à capital variable Unilmmo : Europa, porte sur un actif situé 57-65 East Oak Street, l'artère commerçante la plus prisée de Chicago.

D'une surface locative d'environ 2.800 m(2), l'ensemble acquis est entièrement loué auprès des enseignes de luxe Chanel, Van Cleef & Arpels et Moncler, ainsi qu'auprès d'un restaurant de grand standing, Le Colonial.

"Au cours de ces deux dernières années, nous avons rencontré des difficultés pour investir aux États-Unis en raison du niveau exorbitant des coûts de couverture et de la limitation des déplacements liée à la pandémie de Covid-19. Toutefois, grâce au niveau d'activité affiché par notre équipe américaine pendant cette période, nous sommes, aujourd'hui, de nouveau en mesure d'investir et impatients de saisir de nouvelles opportunités sur ce marché qui a su conserver son grand dynamisme" déclare Matthew Scholl, Executive Director et Head of Investment Management Americas chez Union Investment.

"Cette nouvelle acquisition confirme notre volonté de conforter notre statut d'investisseur international via des acquisitions à l'échelle mondiale, capitales pour diversifier notre patrimoine et le préserver des potentielles crises à venir" explique Henrike Waldburg, Head of Investment Management Global chez Union Investment Real Estate GmbH.