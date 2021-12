(Boursier.com) — Unigrains et Indigo entrent au capital de Chocmod, leader de la truffe au chocolat, dans le cadre d'une syndication menée par Cerea Partners, actionnaire majoritaire de la société depuis novembre 2021.

Unigrains, investisseur-partenaire des entreprises de l'agroalimentaire depuis 1963, apportera à Chocmod son expertise sectorielle, ses réseaux en France et à l'étranger ainsi que son expérience dans l'industrie de la chocolaterie-confiserie. En tant qu'actionnaire minoritaire actif, Unigrains appuiera le projet de développement de Chocmod, porté par son nouveau Directeur Général, Emmanuel Bois et Cerea Partners, centrée sur l'expansion géographique, l'innovation produit, la démarche commerciale multi-canal et l'identification des opportunités de croissance externe sur des produits complémentaires.

Cette syndication permet également à Indigo, déjà impliqué dans le financement mezzanine de Chocmod, d'entrer au capital et de renforcer son engagement.