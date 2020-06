Une nouvelle étape dans le développement de PRO BTP Finance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PRO BTP Finance, société de gestion diversifiée du groupe PRO BTP ouvre sa gamme de fonds Regard (actions, taux, crédit, convertibles et émergents) et a étoffé son équipe avec l'arrivée de David Hascal, responsable du développement commercial. En 2019, PRO BTP Finance a reçu plusieurs prix à l'occasion des Refinitiv Lipper Funds Awards, dont celui de meilleure société de gestion " small company " qui a couronné les performances de sa gestion, et celui de meilleur fonds sur 3 et 5 ans pour Regard Obligations Privées ISR.

En février 2020, un troisième fonds de PRO BTP Finance a reçu le label ISR. Ce label est une nouvelle étape dans la démarche d'investisseur responsable initiée en 2003 après l'obtention du label CIES pour la gamme d'épargne salariale en 2008, la signature des Principes pour l'Investissement Responsable ("PRI") et l'obtention du label ISR Novethic en 2013.

Corinne Cazenave, Présidente de PRO BTP Finance indique : "Pendant plus d'un quart de siècle nous avons développé de grandes capacités de gestion sous contraintes. Nos fonds ont démontré leur régularité, leur faible volatilité et la stabilité de leur passif. Nos gérants, impliqués pour la plupart depuis l'origine des fonds, pratiquent une gestion de conviction au plus proche de leurs marchés. Forte des récompenses obtenues ces dernières années, fière de sa mission d'investisseur responsable, PRO BTP Finance entre dans une nouvelle phase de développement et accélère l'ouverture de ses fonds aux investisseurs institutionnels, multi-gérants et sociétés de gestion. L'arrivée de David Hascal nous permet de mener cette croissance sereinement."

Précédemment responsable commercial institutionnel France chez Natixis Global Asset Management, David Hascal a effectué toute sa carrière dans la gestion d'actifs. Directeur Grands Compte chez Banque Postale, il a également oeuvré au sein de bfinance et d'Equigest.