Une nouvelle direction générale pour l'AFG

(Boursier.com) — Sur proposition de son président Philippe Setbon, le Conseil d'administration de l'AFG a nommé Laure Delahousse directrice générale de l'association. Laure Delahousse était directrice générale adjointe de l'AFG depuis 2017. Elle succède à Dominique de Préneuf que le Conseil d'administration de l'AFG remercie pour les six années de son engagement comme directeur général de l'association.

Entrée à l'AFG en 2008, Laure Delahousse était notamment en charge du département des expertises et des affaires publiques France. En tant que directrice générale, elle a pour mission de mettre en oeuvre la stratégie, définie par la gouvernance de l'association, selon quatre enjeux prioritaires pour renforcer l'action de l'AFG et porter la voix de la gestion financière française en France, en Europe et à l'international :

-Défendre et valoriser l'excellence de la gestion française ;

-Faire de la France un leader de la finance durable ;

-Développer des solutions d'épargne adaptées à tous les clients en favorisant l'épargne longue ;

-Promouvoir un écosystème compétitif pour les acteurs français dans le paysage européen.

Les gérants français, leaders en Europe, sont mobilisés au service de leurs clients pour faire fructifier leur épargne et investir dans l'économie, pour assurer sa transition vers un modèle plus durable.

Laure Delahousse est secondée par Delphine de Chaisemartin, directrice générale adjointe, qui a rejoint l'association en août 2023. Elle prend la responsabilité du secrétariat général, de la communication et des affaires publiques européennes et internationales. Delphine de Chaisemartin était précédemment directrice des affaires publiques et membre du comité de direction de la Banque Postale depuis 2018.

"L'action de l'AFG s'est renforcée depuis plusieurs années en France et en Europe pour porter la voix des sociétés de gestion. Notre leadership européen nous donne une grande responsabilité vis-à-vis des épargnants et du financement de la transition de notre économie. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel et le tsunami réglementaire actuel, l'AFG va encore accentuer son action. La nouvelle organisation que nous mettons en place répond à cette ambition" souligne Philippe Setbon.

"Dans les mois qui viennent, les équipes de l'AFG vont se mobiliser pour mettre en oeuvre notre nouvelle feuille de route. En faisant mieux connaître notre métier et en étant encore davantage force de propositions, nous serons au service de tous nos membres, dans l'intérêt des épargnants et du financement d'une économie plus durable" ajoute Laure Delahousse.

L'AFG fédère les professionnels de la gestion d'actifs depuis 60 ans. Elle est la voix collective de ses membres, les sociétés de gestion de portefeuille, entrepreneuriales ou filiales de groupes bancaires ou d'assurance, français et étrangers. En France, la gestion d'actifs c'est 700 sociétés de gestion, pour 4.600 Mds d'actifs sous gestion et 102.000 emplois dont 27.000 dans les sociétés de gestion.

Biographies

Laure Delahousse est nommée directrice générale de l'AFG en octobre 2023 après en avoir été directrice générale adjointe depuis 2017, avec le département Expertises sous sa responsabilité.

Elle a travaillé dans l'audit chez Arthur Andersen à partir de 1988, avant de rejoindre le Crédit Lyonnais de 1990 à 1997, puis Paribas Asset Management de 1997 à 2000 où elle est responsable "Epargne Salariale et Epargne Retraite". Elle rejoint l'AFG où, à partir de 2002, elle est directrice de l'Epargne Salariale et de l'Epargne Retraite. En 2006, elle part aux Etats-Unis où elle étudie le système américain d'épargne retraite et publie "Les fonds de Pension en questions" (Gualino ; collection City and York) qui pointe les tendances communes aux réformes des retraites dans le monde, en soulignant le rôle croissant confié à l'épargne. Après avoir occupé la fonction de responsable marketing de l'épargne salariale chez Société Générale Asset Management, elle rejoint à nouveau l'AFG en 2008. Elle dirige alors plus particulièrement le pôle Solutions d'épargne et Gestions spécialisées qui regroupe notamment la commercialisation, l'épargne salariale et l'épargne retraite, le capital investissement, les fonds immobiliers et l'investissement responsable.

Elle est diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) et est également titulaire du diplôme d'expertise comptable et financière (DECF).

Delphine de Chaisemartin a été nommée directrice générale adjointe de l'AFG en août 2023.

Elle a démarré son parcours professionnel en 1993 à la CPR, avant de rejoindre en 1997 PwC en tant que manager audit spécialisé dans les services financiers. En 2002, elle intègre Société Générale Corporate and investment banking où elle est adjointe puis Directrice du contrôle financier des activités de marché. En 2006, elle poursuit son parcours à New York toujours pour le groupe Société Générale, où elle occupe différentes fonctions de managing director des activités de debt and finance. En 2012, elle devient responsable de la gestion des participations stratégiques dans le secteur financier et la transition écologique au sein du groupe Caisse des Dépôts jusqu'en 2018, date à laquelle elle rejoint la Banque Postale comme directrice des affaires publiques et de la communication corporate groupe et membre du comité de direction. Au cours de son parcours, elle a exercé des responsabilités d'administratrice au sein de plusieurs entreprises financières ; CNP Assurances, BpiFrance financement, SFIL, Qualium investment, Innovation Capital, Tocqueville Finance, LBPAM, AEW, Crédit Logement. Elle est membre depuis 2018 de la Commission Nationale des Sanctions (CNS).

Elle est diplômée de l'EM Lyon et titulaire d'un MBA de l'université York de Toronto (Canada) en finance, relations internationales, communication stratégique et gouvernance institutionnelle. Elle est également titulaire du diplôme d'expertise comptable et financière (DECF).