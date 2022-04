Une nouvelle adresse au coeur de Paris pour LBP AM et Tocqueville Finance

La Banque Postale Asset Management, filiale de La Banque Postale, gestionnaire de conviction multi-spécialiste et pionnier de l'ISR, s'installe dans son nouveau site de Morland, en plein coeur de Paris, 36 Quai Henri IV. En investissant un espace conçu selon les meilleurs standards environnementaux, LBP AM fait le choix d'un site cohérent avec ses valeurs et son ambition de faire vivre en actes une "finance durable"...

Un site taillé pour les valeurs ISR de LBP AM

Réhabilitant un ancien site de la préfecture de Paris, Morland Mixité Capitale, projet lauréat de Réinventer Paris, en 2016, est un ensemble écoresponsable de sa conception à son usage quotidien, totalement aligné avec les missions et les engagements de LBP AM en matière de transition énergétique et en adéquation avec les valeurs citoyennes du Groupe La Banque Postale.

Grâce à une construction faisant la part belle au réemploi de matériaux provenant de l'ancien site, la mise en place de solutions de valorisation des biodéchets et de boucles d'énergie reliant tous les programmes du site, Morland permettra à LBP AM de s'appliquer à elle-même l'exigence qu'elle attend des entreprises dans lesquelles elle investit.

Immeuble de grande qualité architecturale au centre du Paris historique, le site de Morland est également conforme avec l'ambition de LBP AM de remettre la finance au coeur de la cité. Innovant et citoyen, ce programme immobilier assume une mixité des usages et des publics. Le site abritera très bientôt des lieux variés et directement intégrés à la vie du quartier. En plus des bureaux, on y trouvera ainsi des logements, un marché et des commerces, mais aussi une crèche, un centre artistique, un hôtel, un restaurant et un bar rooftop et enfin une auberge de jeunesse...

Un nouveau cocon pour les collaborateurs

Installés sur plus de 3.300m(2) dans un immeuble neuf et végétalisé avec vue sur la Seine, au milieu de 7.000 m(2) d'espaces végétalisés, répartis entre cours intérieures arborées et espaces agricoles urbains sur les toits, les 200 collaborateurs de LBP AM et de sa filiale Tocqueville Finance bénéficient d'un tout nouvel environnement de travail, "ressourçant et énergisant"...

Cet environnement de travail a été pensé pour leur offrir une expérience à la mesure de l'ambition RSE de l'entreprise. Favorisant le travail collaboratif et le confort grâce à des équipements technologiques en pointe, les espaces mixent concentration, créativité et convivialité, et sont réalisés avec des matériaux durables, de grande qualité, et un design ergonomique.

"Avec ce déménagement, nous poursuivons la transformation de LBP AM et sa filiale Tocqueville Finance, entamée fin 2020. Le choix de Morland, aux meilleurs standards d'éco-conception, représente une mise en cohérence entre notre pratique d'asset manager leader de l'ISR et notre politique RSE. Nous faisons aussi le choix d'un emplacement exceptionnel au coeur du Paris historique et de la vie de la cité afin d'offrir à nos collaborateurs une nouvelle expérience de travail qui allie innovation, collaboration, confort et adéquation avec le projet d'entreprise" conclut Emmanuelle Mourey, Présidente du directoire de La Banque Postale Asset Management.