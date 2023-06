Une coalition de gestionnaires d'actifs demande à la CE l'exclusion de l'aéronautique dans la Taxonomie européenne

(Boursier.com) — Une coalition de gestionnaires d'actifs gérant au total plus de 280 milliards d'encours demande à la Commission Européenne l'exclusion de l'aéronautique dans la Taxonomie durable.

Après l'inclusion du gaz et du nucléaire dans la Taxonomie européenne le 31 décembre 2021, c'est au tour de l'aéronautique de faire son entrée comme activité éligible.

Le 11 avril 2023, la Commission Européenne a ouvert à la consultation la nouvelle version de son acte déléguée incluant notamment le secteur de l'aéronautique.

Le collectif des Acteurs de la Finance Responsable, suite à cette prise de position de la Commission a initié en France une coalition de gestionnaires d'actifs afin de demander officiellement à la Commission Européenne de retirer le secteur de l'aviation de la Taxonomie, sous peine de porter gravement atteinte à la crédibilité de cet outil de la Finance durable...

Le mouvement a pris une ampleur européenne et a mobilisé plus de 280 milliards d'encours sous gestion.

L'objectif de la coalition étant d'atteindre un montant total d'encours mobilisés correspondant à minima l'équivalent des capitalisations boursières des entreprises du secteur.

Les signataires sont :

OFI Invest AM

Mirova AM

DegroofPetercam

Ruffer LLP

La Financière de l'Echiquier

CCLA

Triodos IM

Northern Island Local Government's officers' superannuation Committee (NILGOSC)

Lundi 12 juin, la première liste officielle des signataires a été révélée et transmise à la Commission Européenne, à la Présidente Von der Leyen, au Vice-Président exécutif Timmermans et de la Commissaire McGuinness.

Hier, la dernière version de l'acte délégué a été publié par la Commission Européenne.

Les Acteurs de la Finance Responsable (AFR) est une association indépendante et fondée en Mai 2020, dont l'ambition est de fédérer une communauté d'experts de la finance responsable et de contribuer au développement de bonnes pratiques autour des grands enjeux français et internationaux de la finance responsable.