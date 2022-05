Un nouveau tour de table permet à Vade de lever 28 millions d'euros

(Boursier.com) — Vade , un pionnier international de la détection et de la réponse aux menaces qui veille déjà sur un milliard de messageries dans le monde, annonce avoir levé 28 millions d'euros auprès de Tikehau Ace Capital, l'Etat, au travers de French Tech Souveraineté qui s'inscrit dans le cadre de France 2030, piloté par le Secrétariat général pour l'investissement et opéré par Bpifrance, et Auriga Partners. L'entreprise compte procéder à un nouveau tour de table, plus conséquent, dans les mois à venir.

"Nous avons investi dans Vade parce que nous avons la conviction que les fournisseurs de services managés (MSP) et les fournisseurs de services managés de sécurité (MSSP) doivent bénéficier d'une technologie à même de neutraliser facilement et efficacement les menaces les plus récentes ", explique Francois Lavaste, Executive Director chez Tikehau Ace Capital. " Nous saluons le rythme soutenu avec lequel Vade poursuit sa croissance et faisons totalement confiance à Georges Lotigier et son équipe. Nous sommes persuadés de leur capacité à répondre aux attentes de leurs clients et même de les surpasser."

Ce nouveau tour de table va contribuer à accélérer l'expansion internationale de Vade et à optimiser son offre. Ses produits de cybersécurité pour les fournisseurs d'accès Internet, les MSP et les PME sont déjà des références dans leur secteur. L'entreprise veut aussi mettre l'accent sur le développement de solutions simples, rapides à installer et très efficaces pour les MSSP.

"L'intérêt pour nos produits, en particulier chez les MSP, est incroyable. Ces nouveaux investissements vont nous permettre de nous associer à davantage de partenaires de distribution en Amérique du Nord et en Europe, deux marchés clés", explique Maya Gershon, Chief Revenue Officer chez Vade.

Entre le développement du télétravail du à la COVID et la guerre en Ukraine, les communications professionnelles doivent plus que jamais bénéficier d'une sécurité accrue face aux menaces internes et externes. Un rapport publié par Market Research Future (MRFR) prévoit d'ailleurs que le marché de la sécurité de l'email représentera 6,8 milliards de dollars d'ici 2025.

Référence mondiale

Vade est aujourd'hui une référence mondiale parmi les solutions SaaS de cybersécurité. G2 l'a ainsi qualifiée de leader de la sécurité de l'email et de l'email dans le cloud. Son produit phare de sécurité de l'email, Vade for M365, pensé spécialement pour les MSP, a enregistré une croissance de plus de 100%.

L'entreprise compte désormais presque 200 employés et prévoit d'en recruter 80 de plus d'ici la fin de l'année.

"Vade bénéficie d'une croissance exceptionnelle. Le télétravail est désormais partout, même si la pandémie est derrière nous, et la cybersécurité fait donc partie des priorités de la plupart des professionnels", explique Georges Lotigier, le PDG de Vade. "Nous avons bâti une entreprise très rentable sur un marché compétitif, principalement grâce à notre culture de l'innovation permanente et notre capacité à anticiper l'inattendu. Ce nouveau tour de table nous permettra de réaliser nos projets ambitieux de croissance sur des marchés comme l'Amérique du Nord et l'Asie."

"La lutte contre les cybermenaces est un enjeu stratégique fort que Vade a su maîtriser. Cette opération doit aujourd'hui permettre d'accélérer la protection des entreprises et des citoyens, de plus en plus ciblés dans le contexte actuel. C'est à ce titre que Bpifrance soutient cette opération", ajoute Emmanuel Audouard de Bpifrance.

"Nous avons été séduits par l'extrême qualité de l'équipe qui a su mettre en oeuvre au cours des dernières années une stratégie lui permettant aujourd'hui de déployer un modèle économique très performant alliant croissance forte et rentabilité. Nous sommes convaincus que Vade dispose de tous les fondamentaux pour devenir un acteur d'envergure mondiale", commente Jacques CHATAIN - CEO chez Auriga Partners.

À propos de Vade

Vade aide les MSP, les FAI et les OEM à protéger leurs utilisateurs contre les cybermenaces sophistiquées telles que le phishing, le spear phishing, les malwares et les ransomwares. La solution de protection de l'email proactive de notre entreprise utilise l'intelligence artificielle et les données d'un milliard de messageries afin de bloquer les attaques ciblées et novatrices dès le premier email. Qui plus est, la détection des menaces en temps réel permet aux Security Operations Centers (SOC) d'identifier instantanément les nouvelles menaces et de coordonner les interventions pertinentes. La technologie de Vade peut s'utiliser en tant que solution native basée sur des API pour Microsoft 365, ou encore comme des API extensibles et peu volumineuses pour les SOC.