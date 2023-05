Un cofinancement syndiqué de 70 ME dédié à la reconstruction de l'Hôpital Marie-Lannelongue

(Boursier.com) — La Caisse d'Epargne Ile-de-France (arrangeur, agent et pre?teur), Arke?a Banque Entreprises et Institutionnels (pre?teur) et La Banque Postale (pre?teur) annoncent la signature d'un financement majeur dans le secteur de la sante?. Ces trois acteurs unissent leur savoir-faire afin d'apporter un cre?dit de 70 ME au projet de reconstruction de l'Ho?pital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine.

Les travaux du ba?timent, qui sera situe? dans le quartier Noveos, ont de?ja? commence?. Le cou?t global de l'ope?ration s'e?le?ve a? 173 ME. En 2025, l'Ho?pital Marie-Lannelongue quittera les anciens locaux qu'il occupait depuis 1977 pour inte?grer le nouveau site et y accueillir ses patients.