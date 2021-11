Un 11ème fonds de Lazard Frères Gestion obtient le Label ISR

(Boursier.com) — Nouveau bénéficiaire du label ISR, le fonds Lazard Alpha Euro change de dénomination pour devenir "Lazard Alpha Euro SRI". Lazard Frères Gestion possède désormais une gamme de 11 fonds labélisés ISR et 3 fonds labellisés Relance.

Lazard Frères Gestion voit dans son métier d'investisseur pour compte de tiers un vecteur de développement non seulement économique, mais aussi social et humain de long terme. Cette vision se traduit par l'intégration de critères sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG) dans l'ensemble de ses processus de gestion.

Dans ce cadre, la société a obtenu le label ISR (investissement socialement responsable) le 30 juillet 2021 pour le fonds Lazard Alpha Euro. Ce fonds, totalisant 820 millions d'euros au 30 septembre 2021 et investi en actions, a changé de dénomination le 27 octobre 2021 pour devenir Lazard Alpha Euro SRI.

Le Label ISR est décerné par des organismes indépendants selon un processus strict. Le fonds est dorénavant géré conformément aux principes du label définis par le Ministère de l'Économie et des Finances français.

Certains changements ont été opérés dans la politique de gestion du fonds afin de mieux intégrer les dimensions ESG et obtenir la labellisation ISR. Les valeurs bénéficiant des meilleures notations ESG sont désormais surpondérées, alors que le fonds se caractérisait jusqu'alors par une politique d'équipondération entre chaque valeur du portefeuille.

Lazard Frères Gestion a obtenu son premier label ISR en 2018 avec le fonds Lazard Equity SRI, qui prenait déjà en compte depuis 2001 des critères de gouvernance dans la sélection de titres.

Neuf autres fonds ont obtenu le label ISR en 2020, dont Lazard Patrimoine SRI (gestion flexible), Lazard Norden SRI (actions d'Europe du Nord), Lazard Small Caps Euro SRI (actions de petites et moyennes capitalisations), Lazard Credit Fi SRI et Lazard Capital Fi SRI (fonds obligataires principalement investis en dettes subordonnées financières).

Cette labellisation traduit la volonté de Lazard Frères Gestion d'étendre sa gamme de stratégies labellisées ISR et s'inscrit dans une dynamique globale d'investissement responsable.