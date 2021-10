(Boursier.com) — UI Investissement soutient la production des "lingots verts" de MECAWARE et accompagne la greentech pour un 1er tour de table de 2,5 millions d'euros. Spin-off de l'ICBMS (Universite' de Lyon), la greentech est spe'cialise'e dans le recyclage des batteries e'lectriques.

La leve'e de fonds re'alise'e aupre`s d'UI Investissement, KREAXI, EIT Inno Energy, BNP Paribas De'veloppement, Cre'dit Agricole Cre'ation et le re'seau Arts et Me'tiers Business Angels, avec le soutien de Bpifrance, va permettre d'acce'le'rer la construction d'un site pilote.

MECAWARE est une start-up spe'cialise'e dans le recyclage de de'chets technologiques issus de batteries. Gra^ce a` un nouveau proce'de' d'extraction, ve'ritable innovation de rupture brevete'e et distingue'e en 2020 par les socie'te's de chimie franc¸aise et ame'ricaine ainsi que par la revue Nature Chemistry, MECAWARE re'cupe`re de manie`re e'cologique les me'taux critiques et les terres rares (lithium, cobalt, nickel, mangane`se, lanthane) pour en permettre ensuite une re'utilisation industrielle.

Issue de la chimie mole'culaire et supramole'culaire, cette technologie permet d'utiliser les proprie'te's uniques du CO2 pour (apre`s solubilisation directe des cellules broye'es des batteries dans un flux amine') capter, se'lectionner et permettre l'extraction dissocie'e et se'lective des diffe'rents me'taux dangereux et polluants. Une fois l'ope'ration re'alise'e, les matie`res premie`res strate'giques sont remises sur le marche', les fameux "lingots verts" dote's de tre`s hauts niveaux de rendement et de purete', en ligne avec les besoins industriels de la filie`re.

Une solution "battery to battery" qui re'pond aux enjeux de durabilite' de la filie`re

Spin-off de l'Institut de Chimie et de Biochimie Mole'culaires et Supramole'culaires (ICBMS - Universite' de Lyon 1), la start-up soutenue par la Satt PULSALYS (Lyon/Saint-Etienne) s'appuie sur les travaux du Professeur Julien Leclaire, co-fondateur de MECAWARE.

Avec une technologie moins e'nergivore, moins polluante et 30 a` 50% moins che`re que les techniques actuellement utilise'es a` travers le monde (pyrome'tallurgie ou hydrome'tallurgie), MECAWARE entend proposer une solution permettant de re'pondre aux enjeux environnementaux lie's a` l'augmentation constante du parc de voitures e'lectriques en Europe (sourcing des matie`res premie`res et gestion des de'chets issus des batteries en fin de vie).

Situe' a` la croise'e de l'e'conomie circulaire, des proble'matiques de stockage d'e'nergie et des enjeux de souverainete' industrielle, ce projet s'inscrit dans une logique " battery to battery ". Une dimension durable qui a su convaincre des investisseurs spe'cialistes des cleantech et de la chimie verte d'accompagner l'e'quipe dirigeante dans l'e'laboration du projet d'entreprise et la construction d'un premier site pilote.