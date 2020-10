UI Investissement entre en négociations exclusives avec les actionnaires du Groupe Sofimac en vue d'un rapprochement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Sofimac et UI Investissement, deux acteurs indépendants du capital-investissement, pilotés respectivement par Pascal Voulton et par le duo Michel Déprez - Olivier Jarrousse, annoncent aujourd'hui être entrés en négociations exclusives en vue d'un rapprochement.

Subordonnée à l'autorisation de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) et à l'accord des souscripteurs des fonds, l'opération prendra la forme d'une fusion des deux sociétés au sein d'UI Investissement. Elle permettra de constituer une plateforme indépendante unique dans le secteur du capital investissement avec de l'ordre de 1,75 milliard d'euros d'actifs sous gestion et une importante capacité d'accompagnement pour répondre aux besoins des start-up, PME et ETI nationales et régionales, à tous les stades de leur développement.

A court terme, le futur ensemble prévoit d'atteindre plus de 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion grâce à la levée de nouveaux véhicules d'ores et déjà identifiés.

Pascal Voulton, Président du Groupe Sofimac : "UI Investissement et Sofimac se connaissent depuis longtemps, nous avons des participations communes et nous envisageons notre métier de la même façon. Nos complémentarités géographiques et thématiques sont très importantes. Sur le développement régional, Sofimac est actif dans la moitié sud du territoire et UI a développé une forte présence dans la moitié nord. Sofimac a également développé des métiers et des expertises spécifiques : amorçage technologique, retournement, santé et digital qui vont élargir la palette de moyens d'intervention du nouvel ensemble. Enfin, l'atteinte d'une taille critique dans l'investissement non coté est devenue nécessaire pour stabiliser les équipes d'investissement et pour disposer de moyens plus importants."

Olivier Jarrousse et Michel Déprez, Associés Gérants d'UI Investissement : "Le projet que nous portons vise à développer une présence régionale forte sur l'ensemble du territoire, à disposer d'expertises sectorielles solides et à nous engager aux côtés de nos dirigeants en leur mettant à disposition expériences et outils de développement. Ensemble, nous serons en mesure de proposer une offre plus attractive à nos souscripteurs, avec une large palette d'opportunités au sein de toutes les PME et ETI que nous accompagnons. Dans le même temps, nous entendons poursuivre notre croissance avec la création de nouveaux véhicules, régionaux, nationaux et sectoriels dont certains sont déjà identifiés. Ce changement de taille va nous permettre de poursuivre notre développement pour contribuer, ensemble, à de meilleurs avenirs".