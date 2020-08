UGGC Avocats : du renfort

(Boursier.com) — UGGC Avocats, cabinet de référence en droit des affaires, poursuit le développement de ses activités en propriété intellectuelle, droit des médias, et droit des technologies de l'information avec l'arrivée, en qualité d'associée, d'Anne-Marie Pecoraro fondatrice du cabinet ATurquoise et de l'ensemble de ses équipes.

Anne-Marie Pecoraro, qui dispose d'une expérience de plus de 25 ans en droit de la propriété intellectuelle, des médias, et des technologies de l'information, tant en France qu'à l'international, mettra ses compétences au service du département IP-IT qui regroupe 2 autres associées : Corinne Khayat (qui co-dirige également le département droit de la concurrence) et Elisabeth Logeais.

Cette nouvelle étape du développement d'UGGC Avocats est le fruit de la rencontre entre Anne-Marie Pecoraro et Corinne Khayat, deux avocates leader sur le marché de la propriété intellectuelle, qui, en conjuguant leurs talents avec ceux d'Elisabeth Logeais, entendent créer une offre unique et renforcer le positionnement historique du cabinet : couvrir l'intégralité des besoins juridiques de leurs clients [au coeur de toutes les évolutions technologiques] en France comme à l'étranger.