UBS Global Wealth Management prend une participation dans un nouveau fonds

(Boursier.com) — Columbia Threadneedle Investments, groupe de gestion d'actifs international de premier plan, annonce aujourd'hui que son client de longue date, UBS Global Wealth Management (UBS GWM), a pris une participation significative dans son nouveau fonds CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund (le "Fonds").

Le nouveau Fonds, lancé fin août, est classé Article 8 conformément à la réglementation SFDR et vise à dégager des niveaux de rendements résilients issus d'un portefeuille composé de sociétés leaders en matière de développement durable. Le portefeuille est complété par une stratégie d'overlay afin d'optimiser les rendements avec un objectif combiné de 4 à 8% par an.

Le Fonds s'articule autour de thématiques durables afin d'identifier 30 à 50 titres de sociétés susceptibles de bénéficier des tendances associées au développement durable ou d'y contribuer. Nick Henderson, gérant du Fonds et l'équipe Actions mondiales de Columbia Threadneedle ont identifié sept "mégatendances", dont la transition énergétique, la santé et le bien-être ou encore les villes durables, qui viendront soutenir, sur le long terme, ces entreprises bien positionnées.

Bien que le Fonds se concentre sur les fournisseurs de solutions durables, le portefeuille affiche un style plus marqué core/value que les autres fonds d'actions durables, qui affichent généralement un style "croissance".

Bruno Marxer, Head of Global Investment Management chez UBS GWM, a déclaré : "Le développement durable est une tendance fondamentale qui, selon nous, continuera à façonner les marchés. Nous sommes donc heureux de lancer une nouvelle solution d'investissement durable en collaboration avec un partenaire pour lequel nous avons beaucoup d'estime, afin d'offrir à nos clients un accès exclusif à un fonds qui s'aligne sur les tendances du marché et contribue à la diversification du portefeuille."

Michaela Collet Jackson, Head of distribution, EMOA chez Columbia Threadneedle, a fait l'éloge du partenariat avec UBS GWM : "Nous sommes fiers et reconnaissants qu'UBS GWM ait une fois de plus fait confiance à Columbia Threadneedle en investissant dans un autre de nos nouveaux fonds durables. La contribution d'UBS GWM permet au fonds d'atteindre immédiatement une taille critique, ce qui donne au gérant la possibilité d'investir de manière significative et d'ouvrir le Fonds à d'autres investisseurs potentiels. En étroite collaboration avec notre client, ce fonds a été pensé pour fournir la composante de rendement optimisé que les investisseurs sont si désireux d'obtenir dans l'environnement inflationniste persistant actuel, et ce dans un portefeuille durable différencié."