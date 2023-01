TYGROW digitalise la création de fonds d'investissement

(Boursier.com) — Créée en 2022 et agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), TYGROW est une société de gestion résolument "digital native". Elle entend accompagner la croissance du 'private equity' et sa démocratisation en permettant aux gérants d'actifs non cotés de créer facilement leurs fonds et d'en digitaliser la gestion. TYGROW est née sous le double ADN du digital et des services financiers.

Le capital-investissement est en pleine croissance. Au premier semestre 2022, les acteurs français du secteur ont levé 16,1 milliards d'euros auprès des investisseurs, soit une progression de 60% par rapport à la même période de l'année précédente. Avec cette croissance, portée par la diversification et l'augmentation du nombre d'investisseurs, viennent un renforcement de la réglementation et un besoin de plus d'efficacité, dans un métier où les procédures restaient

essentiellement manuelles.

La raison d'être de TYGROW est d'offrir aux gérants de fonds une véritable plateforme, incluant un processus de souscription entièrement digitalisé : KYC investisseurs, bulletin de souscription, stockage sécurisé de la documentation.

L'offre digitale de TYGROW ne s'arrête pas là et inclut le suivi de la relation client, de l'actif du fonds, le reporting, tout comme les processus de due diligence et

d'investissement...