TwentyTwo Real Estate fait évoluer son organisation

(Boursier.com) — Fondé par Daniel Rigny en 2012, le groupe indépendant TwentyTwo Real Estate réaffirme son positionnement d'investisseur-opérateur avec une organisation en 3 pôles, pour mieux appréhender les évolutions du marché et renforcer son engagement en termes d'ESG.

Le pôle Investissements, sous l'enseigne TwentyTwo regroupe les activités d'investissement, de gestion de fonds et d'asset management tertiaire. Il intègre notamment la société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF, TwentyTwo Investment Management, anciennement Scaprim Reim, sous la responsabilité directe de Daniel Rigny, Président.

Le pôle Services, sous l'enseigne Scaprim, regroupe les services immobiliers du groupe en property management et maîtrise d'ouvrage déléguée auxquels est également rattachée l'activité d'asset management résidentiel reflétant la forte expertise intégrée du groupe sur cette classe d'actifs.

Le pôle Technologies, récemment créé, a pour objectif d'investir dans des entreprises innovantes opérant à la confluence de la technologie et de l'immobilier. Sa première filiale opérationnelle est Allowa, marketplace digitale de la transaction résidentielle en matière d'acquisition, de vente et de location.

Les trois pôles continueront de travailler ensemble de manière intégrée. Philippe Couturier reste Président de Scaprim et Allowa, et continue d'accompagner Daniel Rigny sur le pôle Investissements en tant que Directeur Général de la société de gestion.

Avec 4,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion, TwentyTwo Real Estate s'est affirmé en 10 ans comme un acteur majeur de l'investissement et de la gestion immobilière à forte valeur ajoutée sur toutes classes d'actifs.

Cette nouvelle organisation permettra au groupe TwentyTwo Real Estate de poursuivre le développement de chacune de ses activités et de mieux répondre à l'évolution du marché avec davantage de lisibilité pour les différentes parties prenantes.

Elle permettra également au groupe d'aller plus loin dans son engagement en termes de politique ESG : chaque pôle pourra déployer son plan d'actions en fonction de son domaine d'activité spécifique et être au plus près des nouvelles exigences de son marché.

"Dans un contexte marqué par une forte évolution des usages et des marchés de capitaux immobiliers, cette nouvelle organisation nous permettra de créer toujours plus de valeur durable pour nos clients avec une offre intégrée, une expertise pointue et une grande agilité pour saisir les meilleures opportunités d'investissement", déclare Daniel Rigny.