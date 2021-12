Turgot Capital passe la barre du milliard d'euros d'encours

(Boursier.com) — Turgot Capital, groupe financier indépendant créé à Paris en 2003, annonce qu'il vient de dépasser le milliard d'euros d'encours gérés et/ou conseillés. Turgot Capital concentre ses expertises autour de 4 filiales dédiées et verticalement intégrées : la gestion d'actifs financiers & immobiliers avec Turgot Asset Management, le courtage avec Turgot Life et le conseil avec Turgot Wealth et Turgot Real Estate.

Sa clientèle historiquement concentrée sur une population d'investisseurs privés s'est fortement développée au cours des 12 derniers mois sur le segment des investisseurs institutionnels. Le groupe compte 22 collaborateurs à date.

Depuis sa création il y a 18 ans, la société a connu un développement constant, mais celui-ci s'est fortement accéléré cette année avec le référencement en unité de compte (UC) de son produit phare, la SCI ViaGénérations chez 2 nouveaux assureurs : Swiss Life et Generali.

La qualité des performances de ses principales stratégies : la Gestion Obligataire Flexible au travers de son fonds Turgot Oblig Plus noté 5 étoiles par l'agence QUANTALYS et de sa gamme de fonds de Multigestion HASTINGS, a également contribuée à porter le fort développement des encours du groupe.

Les stratégies de gestion du groupe trouvent ainsi une place de choix dans les allocations d'actifs des investisseurs en assurance vie, dont la collecte s'est très fortement développée ces derniers mois. La collecte des fonds Turgot est également portée par le succès des Plans d'Épargne Retraite (PER).

En octobre 2021, la Fédération française de l'assurance (FFA) annonçait à ce sujet des chiffres records dans les placements en UC et un développement rapide des PER.

"La bonne tenue sur trois ans de notre gestion traditionnelle sur les marchés financiers permet d'asseoir notre développement. Depuis plus de quatre ans, nous avons étendu notre savoir-faire à l'immobilier et avons ainsi accéléré notre croissance", déclare Waldemar Brun-Theremin, Directeur Général Associé et Directeur des Gestions.

La SCI ViaGénérations, qui a fêté ses 4 ans en octobre dernier et dont le profil de risque a évolué d'un SRI 3 à un SRI 2, affiche une croissance de la performance de son UC de +5,21% au 1er décembre 2021. Aujourd'hui, la régularité des performances, que la SCI ViaGénérations affiche depuis sa création, la positionne parmi les leaders de sa catégorie : +6,81% en 2020, +6,73% en 2019, +6,42% en 2018, et déjà +6,12% sur un an glissant. Cela représente une performance cumulée de +27,64% depuis sa création en 2017.