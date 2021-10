Turgot Asset Management fait le point sur la SCI ViaGénérations

(Boursier.com) — La société de gestion Turgot Asset Management annonce que son fonds de maintien à domicile, la SCI ViaGénérations, précurseur et leader dans sa catégorie, a franchi le cap des 561 ME sous gestion au 15 octobre 2021 avec une croissance de la performance de son unité de compte de +4,67% sur cette même période.

Des excellents résultats qui en font le fonds viager le plus important du marché. Enfin son profil de risque évolue d'un SRI 3 à un SRI 2 pour fêter son 4ème anniversaire.

La SCI ViaGénérations est un fonds viager qui est distribué exclusivement sous la forme d'unités de compte (UC) dans des contrats d'assurance-vie, de capitalisation et Plan d'Épargne Retraite assurés par les groupes Generali, SwissLife, Ageas et Apicil et distribués par les principales plateformes du marché : Nortia, Primonial, Eres, Alpheys, SwissLife, Intencial Patrimoine, EDRAC, Ageas Patrimoine et l'UNEP.