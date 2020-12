Turenne Groupe obtient le label "Relance" pour la SLP Sélection & Opportunités

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Turenne Groupe, un des leaders du capital-investissement depuis 20 ans en France avec plus de 260 entreprises en portefeuille, annonce que la Société de Libre Partenariat (SLP) Sélection & Opportunités s'est vue décerner le label gouvernemental "Relance". Une labellisation qui souligne la contribution positive de la SLP Sélection & Opportunités à l'économie réelle dans un contexte de reprise.

Lancé le 19 octobre 2020 par la Direction Générale du Trésor, le label "Relance" a pour objectif d'orienter l'épargne des Français vers des véhicules d'investissement qui contribuent au financement du plan de relance économique. La mobilisation de l'épargne privée vient ainsi renforcer la situation financière des entreprises avec un apport de fonds propres, et permet ainsi de relancer l'investissement des entreprises et soutenir la reprise rapide et durable de l'économie.

Le nouveau label "Relance" reconnaît ainsi la contribution positive de la SLP Sélection & Opportunités à l'économie réelle. Son objectif est de financer l'économie réelle en investissant dans des PME et ETI françaises en phase de croissance, de consolidation, et de présenter un potentiel de création de valeur à moyen-long terme. Ce label confirme également le choix de la SLP Sélection & Opportunités d'investir dans des entreprises ayant des impacts positifs sur la société et/ou l'environnement qui seront sélectionnées sur la base de critères extra financiers.

Actuellement en cours de levée, la SLP Sélection & Opportunités vise une taille cible d'au moins 200 ME d'ici 5 ans. Depuis son lancement en juin 2020, ce véhicule d'investissement a déjà permis d'accompagner le développement de deux entreprises en croissance.

La SLP Sélection & Opportunités est entrée au capital d'Eurovanille en juillet 2020, un des leaders mondiaux de la transformation et du conditionnement de vanille naturelle qui enregistre un chiffre d'affaires de plus de 50 ME, pour accompagner ses projets de développement...