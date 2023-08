Tudigo s'engage aux côtés de la French Tech Bordeaux pour stimuler l'entrepreneuriat et la finance locale

(Boursier.com) — Tudigo , acteur majeur de l'investissement participatif en France, annonce fièrement son partenariat avec la French Tech Bordeaux dans une démarche commune visant à soutenir les entrepreneurs talentueux et ambitieux de la région, sans distinction.

Cette collaboration vise à promouvoir le développement de la finance locale et de l'entrepreneuriat, deux piliers essentiels de la croissance économique, de l'égalité et de l'impact sociétal.

La French Tech Bordeaux, reconnue pour son rôle actif et rassembleur au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, offre un écosystème dynamique propice à créer des synergies, à trouver des solutions communes et explorer de nouvelles perspectives en réponse aux défis économiques, sociaux et environnementaux d'aujourd'hui.

Dans le cadre de cette collaboration, Tudigo participera à deux moments forts :

-French Tech Day, le 23 novembre 2023

Le French Tech Day est un événement emblématique au coeur de l'écosystème technologique et innovant du territoire bordelais. Tudigo prendra la parole aux côtés d'une start-up membre de la French Tech Bordeaux, qui a réussi une levée de fonds grâce à la plateforme. Cette expérience illustrera la puissance de l'investissement participatif et soulignera l'importance d'une communauté d'investisseurs-ambassadeurs engagés.

-Meet Your VC

Tous les mois, La French Tech Bordeaux propose à ses adhérents de rencontrer un investisseur (Business angel, family office ou fonds d'investissement) via un événement appelé "Meet your VC".

Cet événement permettra alors aux entrepreneurs de rencontrer les acteurs clés du financement, dont un représentant de Tudigo. L'échange portera sur les levées de fonds, les avantages et les moyens d'utiliser une plateforme participative pour financer des projets innovants. Il s'agit d'une opportunité unique de forger des synergies pour dynamiser le territoire, d'apprendre les uns des autres en partageant les défis et les réussites.

Tudigo et la French Tech partagent une vision commune, centrée sur le développement économique local et l'encouragement des acteurs qui façonnent l'avenir. Ensemble, ils oeuvrent pour renforcer l'écosystème entrepreneurial, promouvoir l'égalité des chances et stimuler l'impact positif sur la société.

En soutenant la French Tech Bordeaux, Tudigo affirme son engagement envers une économie locale florissante et une communauté d'entrepreneurs unis par des objectifs et une vision partagés.