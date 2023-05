Tudigo et Tomcat Factory lancent un programme inédit en France : 'Apollo'

(Boursier.com) — La plateforme leader de l'investissement participatif Tudigo et l'accélérateur de startups Tomcat Factory, s'associent pour lancer la 1ère promotion d'Apollo. Ce programme de 3 mois, totalement inédit en France, permettra aux 20 startups sélectionnées d'accélérer grâce à un accompagnement intensif et de bénéficier de 200.000 euros de fonds.

Cette première promotion bénéficie du parrainage d'Olivier Pailhes, fondateur de la licorne française de téléphonie Aircall.

Sur le marché de l'investissement non coté, Tudigo et Tomcat Factory prennent les devants en créant aujourd'hui un modèle hybride, inexistant en France jusqu'à présent, de financement et d'accélération des futures pépites de demain.

A la manière d'un Y Combinator ou d'un TechStars aux Etats-Unis, Apollo permettra aux 20 startups sélectionnées de bénéficier d'un programme de mentorat intensif de 3 mois par des experts reconnus allant de la tech aux sales en passant par les RH et le légal, couplés à un chèque de 200.000 euros.

Les startups éligibles doivent être sur des marchés 'BtoB' ou 'BtoBtoC' et présenter un stade de maturité early stage.

"Nouvelle proposition de valeur sur le marché français, le lancement d'Apollo propulse Tudigo et Tomcat comme acteurs structurants du financement non coté. Le programme vise à lancer 4 promotions par an, soit 80 startups, pour un équivalent de financement de 12 millions d'euros" explique l'établissement.

"Côté investisseurs, il n'existait jusqu'à présent aucune solution simplifiée de diversification de leur risque d'investissement et aucune qui ne permette de connaître à l'avance les sociétés vers lesquelles sont dirigés les fonds. Les deals les plus confidentiels restaient également réservés aux fonds traditionnels. Côté porteurs de projets, allier le financement à un programme d'accélération reconnu tel que Tomcat Factory est une réelle chance. Dans ce sens, il était évident pour Tudigo et Tomcat Factory qu'il y avait une véritable opportunité sur le marché pour un programme tel qu'Apollo. C'est une première dans l'écosystème" se réjouit Alexandre Laing, co-fondateur de Tudigo.

Apollo est porté par des acteurs complémentaires et leaders de leur activité.

Tomcat Factory a déjà accompagné 40 projets dans le cadre de son programme d'accélération lancé mi 2020 (HEEX, Hello Syndic, Asap.Work,...). A l'issue de l'accompagnement, 80% des startups voient leur niveau de revenus doubler à minima et 15 ont déjà réalisé des levées de fonds significatives allant du Seed (0,7 ME) à la Série B (15 ME) avec des acteurs majeurs du VC.

Lancé par quatre entrepreneurs et investisseurs expérimentés, Tomcat Factory est l'acteur de référence de son marché. Après avoir fondé et emmené au succès ProwebCE, aidé de l'ex-CMO d'Edenred puis de Doctolib, ils souhaitent aujourd'hui transmettre leurs expériences à des entrepreneurs ambitieux.

En plus d'un apport financier, Apollo permettra à chaque promotion de bénéficier de l'expertise d'entrepreneurs et de partenaires reconnus tels que Stripe, Aircall, Kompass ou encore Hubspot. Le coaching fera également intervenir une cinquantaine de C-levels de grands groupes tels qu'Edenred, Vestiaire Collective, Payfit ou encore Veepee.

"Nous avons démontré au cours des deux dernières années la force du modèle Tomcat et sommes fiers de créer avec Tudigo le programme Apollo. 20 startups sélectionnées chaque trimestre vont ainsi bénéficier de 200 KE de financement et de 3 mois de coaching intensif sur les sujets Marketing&Stratégie, Produit, Sales B2B et RH. Nous sommes excités à l'idée de lancer ce modèle inédit en France" affirme Jeremy Pouyer, co-fondateur de la Tomcat Factory.

Depuis 2018, Tudigo a mobilisé 100 millions d'euros pour financer près de 200 projets grâce à sa communauté de plus de 50.000 investisseurs. Le temps moyen d'une levée sur la plateforme est de 36 jours versus 6 à 9 mois via des solutions traditionnelles pour un montant moyen collecté par projet de 760.000 euros.

"Donner la possibilité aux investisseurs aguerris de flécher leur investissement sur non pas une mais vingt startups leur permet de diminuer le risque existant de leur investissement. C'est également plus simple puisqu'il ne leur faut effectuer leur acte d'investissement qu'une seule fois et non pas vingt. Enfin, et c'est une nouveauté, ils sauront exactement quelles sociétés seront financées puisqu'elles seront dévoilées à l'ouverture des investissements. Le recrutement de la première promotion est en cours et elle sera dévoilée le mois prochain," se félicite Alexandre Laing, co-fondateur et Directeur Général de Tudigo.