Tudigo confirme son leadership en France en equity crowdfunding au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022, la communauté d'investisseurs de la plateforme de financement participatif bordelaise Tudigo (ex Bulb In Town) a mobilisé 8 ME pour le développement et la croissance de 13 entreprises françaises. Ainsi, en un trimestre seulement, la plateforme parvient à atteindre quasiment le même volume de financement que celui de toute l'année 2021 et confirme ainsi le succès de son repositionnement vers des projets conciliant pérennité économique et impact écologique.

D'un côté, de nombreuses TPE et PME aux business model traditionnels mais solides peinent à se financer, tandis qu'il existe pléthore de solutions pour les startups. De l'autre, rares sont les alternatives d'investissement en direct dans des sociétés non cotées. C'est en partant de ce double constat que Tudigo s'est lancé en 2012 pour accompagner des entrepreneurs de toute la France, sur des activités traditionnelles principalement, à accélérer leur développement, en donnant la liberté aux citoyens de choisir où placer leur épargne.

Depuis, plus de 13.000 projets d'entrepreneurs ont été soutenus par une communauté de 130.000 financeurs engagés et la plateforme s'est rapidement imposée comme la référence du financement participatif des territoires et de la proximité en France.