Tudigo clôture un tour de table de 3 ME auprès de sa communauté

(Boursier.com) — Tudigo , plateforme de crowdfunding et leader de la démocratisation de l'investissement non coté et durable en France, vient de finaliser une levée de fonds record de 3 millions d'euros auprès de sa communauté... en moins de 72h. Cette levée permettra à la société en hypercroissance de développer de nouvelles offres et de préparer sa conquête de l'Europe.

Lancée en 2018 par Alexandre Laing et Stéphane Vromman, Tudigo réunit une communauté de 41.000 investisseurs engagés. Depuis 2018, ce sont 80 millions d'euros collectés qui ont financé des projets à impact à travers toute la France, plus de 100 opérations clôturées et un montant moyen par levée de fonds en 2022 de près de 750.000 euros.