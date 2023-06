Tudigo affiche un semestre record avec près de 30ME levés

(Boursier.com) — Tudigo , plateforme leader du financement participatif des TPE & PME françaises et de la démocratisation du non coté, publie aujourd'hui ses résultats du 1er semestre 2023 : 29,3 millions d'euros levés. Alors que le financement participatif et l'investissement non coté ont battu tous les records en 2022, la tendance d'un secteur en pleine croissance tend à se confirmer.

Les résultats pour ce 1er semestre en témoignent pour Tudigo, qui affiche une croissance de près de 107% par rapport à 2022 et lui permet d'envisager une année 2023 à 100 ME.