TSE a ouvert le capital de la plateforme d'investissement Aphaia

(Boursier.com) — TSE , l'un des leaders du solaire en France, a ouvert à l'été 2021 le capital de la plateforme d'investissement Aphaia, pour une part minoritaire, à la Banque des Territoires et Crédit Mutuel Capital Privé, via son fonds Siloé Infrastructures. L'objectif est d'une part pour TSE d'accélérer son développement en France sur les cinq prochaines années, et d'autre part, pour la Banque des Territoires et Crédit Mutuel Capital Privé, de renforcer leur position d'acteurs financiers de premier plan dans les énergies renouvelables. La plateforme Aphaia portera à terme plus de 1GW de projets solaires au sol développés, construits et opérés par TSE au coeur des territoires.

TSE est un acteur indépendant français reconnu, spécialisé dans le développement de centrales photovoltaïques. Employant 87 personnes en France, TSE a acquis un savoir-faire et une expertise pointus dans toutes les phases de la vie d'un projet photovoltaïque (développement, construction, maintenance et exploitation). Depuis 2008, le groupe a développé et construit plus de 500 MWc de projets photovoltaïques.

Les investissements portés dans le cadre de la plateforme Aphaia seront répartis sur l'ensemble du territoire français, avec une capacité moyenne par centrale solaire estimée à 18 MWc.