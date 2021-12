Trusteam Obligations Court terme : du nouveau

(Boursier.com) — Ce mardi 16 novembre 2021, EY (Ernest & Young), organisme indépendant de certification homologué par le Comité français d'accréditation (Cofrac) qui a pour mission de promouvoir des placements responsables et durables, a délivré le label ISR au fonds Trusteam Obligations Court terme.

Trusteam Obligations Court Terme est le fonds obligataire court terme de Trusteam Finance. Il s'agit d'un fonds de risque 2 (SRRI 2 sur une échelle de 1 à 7) ; un fonds obligataire 100% investi sur des signatures de qualité "Investment Grade" intégrant exclusivement des obligations ayant une maturité résiduelle inférieure ou égale à 3 ans. Ce fonds propose aux investisseurs une vraie alternative aux fonds monétaires pour gérer leurs liquidités à plus d!1 an tout en contrôlant le risque crédit.

L'attribution de ce 5ème label ISR récompense l'engagement de Trusteam Finance depuis de nombreuses années dans l'investissement responsable : 2014 signature des PRI, 2016 obtention du label ISR pour ses fonds actions (Trusteam ROC et Trusteam ROC Europe) et 2018 obtention du label ISR pour ses fonds mixtes (Trusteam Optimum et Trusteam ROC Flex).