Trois acteurs référents de l'investissement locatif s'allient !

(Boursier.com) — Dans un contexte de marché où l'offre de produits d'investissement immobilier est de plus en plus hétérogène, THESEIS, Gridky et Le Laboratoire de L'immobilier allient leur capacité de distribution, leurs avancées technologiques et leur expertise marché pour offrir aux conseillers en gestion de patrimoine une offre très attractive.

Au travers de la sélection du Laboratoire de l'Immobilier, THESEIS propose à compter de ce jour sur sa plateforme immobilière une sélection unique d'opérations d'investissements locatifs référencées par Gridky, en complément de son offre traditionnelle de lots en exclusivité.