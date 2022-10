TripActions : levée de fonds

(Boursier.com) — TripActions , la solution 'tout-en-un' de gestion des voyages, des dépenses et des cartes corporate, annonce aujourd'hui une levée de fonds en série G qui porte sa valorisation totale post-money à 9,2 Md$. Cette augmentation de capital, combinant environ 154 M$ de capitaux issus d'actionnaires financiers nouveaux et existants et une transaction structurée de 150 M$ de Coatue, marque la troisième phase de financement pour la société en trois ans.