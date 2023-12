Tri'n'Collect : troisième levée de fonds

(Boursier.com) — Tri 'n'Collect franchit une étape importante avec la réalisation de sa troisième levée de fonds, s'élevant à 5 millions d'euros. Cette opération financière a été possible grâce à la confiance renouvelée de deux actionnaires : la Banque des Territoires, agissant pour le compte de l'État dans le cadre du programme France 2030, et Colam Impact. Cette levée de fonds a été renforcée par l'entrée au capital de la Banque des Territoires cette fois sur fonds propres, et le soutien des banques BPI, BNP, CIC Ouest et Crédit Agricole Atlantique Vendée.