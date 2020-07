Treezor et IDEMIA annoncent le lancement de la première carte bancaire éco-responsable en France, par la fintech Onlyone

Treezor et IDEMIA annoncent le lancement de la première carte bancaire éco-responsable en France, par la fintech Onlyone









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Treezor et IDEMIA sont associées depuis plus de 3 ans pour offrir une large gamme de produits innovants telles que les cartes en métal ou des cartes présentant des effets visuels et tactiles originaux - tranches colorées, profils brossés métalliques, transparence, à destination des principales néobanques et fintechs françaises.

Ce partenariat entre Treezor, le leader du Banking-as-a-Service en France, et IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée va permettre, ce jour, le lancement de la première carte éco-responsable par une Fintech française. Cette initiative s'intègre parfaitement à la dynamique environnementale mise en oeuvre par les deux entreprises et répond à la demande en solutions durables de la part des consommateurs.

Grâce à son expertise en matière de conception, développement et de production, IDEMIA a pu proposer à Treezor une carte favorisant un usage responsable des ressources naturelles, sans jamais transiger sur le niveau de sécurité et de confort pour l'utilisateur final. Dans la continuité de sa stratégie environnementale, IDEMIA réaffirme son engagement à s'éloigner du modèle actuel "extraire, fabriquer, jeter" pour repenser en profondeur la conception, l'utilisation et le recyclage des plastiques. IDEMIA a également obtenu de son fournisseur de PVC recyclé le label "Environmental Claim Validation Summary", délivré par UL Environment, Inc.

La startup Onlyone, se positionnant comme étant le premier compte à impact positif en finançant des actifs à forte valeur ajoutée environnementale, sera le premier acteur à bénéficier de cette nouvelle carte réalisée en PVC recyclé à plus de 85% dont le lancement auprès de ses utilisateurs est prévu en France au mois de septembre 2020.