TreeFrog Therapeutics lève 64 ME avec le soutien de Bpifrance et d'investisseurs internationaux

(Boursier.com) — TreeFrog Therapeutics, spécialiste des thérapies cellulaires issues de cellules souches, annonce aujourd'hui avoir réalisé une levée de fonds de 64 millions d'euros dans le cadre d'une Série B, deux ans après un premier tour de table de 6,5 millions d'euros. Ce tour de financement a été mené par Bpifrance via son fonds Large Venture, accompagné du fonds d'investissement américain Leonard Green & Partners et du groupe biopharmaceutique Bristol Myers Squibb. Le fonds européen Xange, leader du premier tour de table, participe également significativement à cette opération, suivi par l'ensemble des investisseurs régionaux historiques : Aquiti Gestion, IRDI Capital Investissement, Galia Gestion, la SATT Aquitaine Science Transfert et BNP Paribas Développement.

Ces fonds permettront à TreeFrog Therapeutics, qui compte déjà 50 collaborateurs, d'accroître ses capacités de 'R&D' en France et de déployer des hubs technologiques aux Etats-Unis et au Japon. La société prévoit également d'accélérer le développement de son portefeuille de thérapies cellulaires, constitué de programmes propriétaires et en partenariat, avec l'objectif de lancer un premier essai clinique dans la maladie de Parkinson d'ici 2024.