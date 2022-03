'Travail hybride' : place aux infrastructures du futur !

(Boursier.com) — La start-up Bonport lance des cafés-bureaux en gare dotés d'espaces privatifs pour accompagner le travail hybride ! Soutenue par Laurent Dassault, Bonport innove et dessine le futur du voyage d'affaires avec son premier espace parisien ouvert en février 2022 au coeur de la gare Montparnasse.

A l'ère post-covid, l'entrepreneure Raphaëlle Borneuf lance ici une solution inédite de travail en mobilité à destination des cadres et dirigeants en jouant sur deux axes : la tranquillité et la facilité d'accès, pour s'adapter aux évolutions des modes de vie... Le design chaleureux et convivial imaginé par l'architecte Thomas Fournier en collaboration avec Alexandre Almeida, invite ses usagers dans l'univers de l'hôtellerie de luxe et offre une véritable oasis au coeur de la gare.

Bulle de tranquillité

A la différence des lieux habituellement fréquentés lors des déplacements - café, lobby d'hôtel, zone d'attente - les espaces Bonport permettent de disposer d'une bulle de tranquillité que l'on peut choisir et réserver en avance. Ils sont situés au coeur de la gare, directement au niveau des quais, et évitent ainsi tout déplacement superflu.

Avec leurs espaces individualisés à la demande, ils constituent une nouvelle solution pour les employeurs et leurs salariés qui, à l'heure du travail hybride, ont besoin de nouvelles infrastructures pour assurer une continuité d'environnement de travail. "Le café-bureau Bonport va apporter un confort incomparable aux professionnels qui transitent par Montparnasse pour prendre un train ou pour patienter entre deux rendez-vous dans le quartier. La notion de tranquillité dans un lieu de si forte affluence combinée à un décor sophistiqué rend le nouvel espace Bonport unique en son genre", précise Raphaëlle Borneuf, Directrice générale de Bonport.