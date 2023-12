Transformation écologique : la Banque des Territoires investit 5,5 ME dans le fonds Sodero Equilibre

(Boursier.com) — La Banque des Territoires soutient le fonds d'impact Sodero Equilibre dès son premier closing en investissant 5,5 ME. Géré par Sodero Gestion, ce fonds a pour objectif de financer la transformation écologique des entreprises implantées en Grand Ouest, principalement dans les régions Bretagne et Pays de la Loire. Sodero Equilibre cible les PME et les ETI dont les activités ont un impact positif via des solutions et des technologies facilitatrices de la transition vers une économie circulaire, et des entreprises engagées dans une meilleure gestion des ressources.

Pour le 1er closing du fonds Sodero Equilibre, la société de gestion Sodero Gestion a collecté un montant total de 22 ME auprès d'investisseurs institutionnels. Ce fonds réalise des investissements qui contribuent à l'objectif environnemental d'atténuation du changement climatique. La thèse d'investissement et la stratégie d'impact autonomes de Sodero Equilibre, au plus près des besoins des entreprises de ces territoires, constituent de grands atouts pour le bon déploiement de ses ressources.

Pour renforcer l'impact de ce fonds, en pleine adéquation avec son plan stratégique au service de la transformation écologique, la Banque des Territoires adhère, aux côtés du Groupe BPCE et de Groupama Loire Bretagne, à une clause de partage d'une partie des revenus générés par le fonds au profit de la Fondation de France Grand Ouest, pour renforcer ses actions en faveur de la préservation de la biodiversité et de l'adaptation des territoires au changement climatique. C'est la première fois que cette antenne régionale de la Fondation de France bénéficie d'un engagement de partage de revenus consenti par un fonds d'impact souscrit par des investisseurs institutionnels.