Trajan Capital et Edmond de Rothschild Private Equity en action

(Boursier.com) — L'équipe Trajan Capital et Edmond de Rothschild Private Equity ont annoncé fin novembre leur partenariat lors du lancement du Fonds Transmission & Croissance 1 FPCI, une stratégie d'investissement dédiée aux PME françaises en transmission.

Alors que plus de 20% des dirigeants de PME et d'ETI françaises ont plus de 60 ans, moins de 20% des successions d'entreprises sont réussies au sein de la famille du dirigeant. Devant ce constat, il est apparu important aux deux entreprises de mettre en commun leur expertise respective pour apporter une solution complète aux dirigeants devant faire face au défi de la transmission capitalistique et managériale de leur société.

En développant une stratégie d'investissement innovante en France dédiée aux PME en transmission, Trajan Capital remet le capital humain au coeur de ces opérations de succession. L'équipe Trajan Capital devient le conseil en investissement exclusif pour le fonds Transmission & Croissance 1 FPCI dont la société de gestion est Edmond de Rothschild Private Equity. Trajan Capital pourra ainsi s'appuyer sur le réseau du Groupe Edmond de Rothschild pour accompagner la mise en oeuvre de sa stratégie.

"Avec plus de 2,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 13 stratégies d'investissement différenciantes et créatrices de valeur à long terme, la plateforme de Private Equity du Groupe Edmond de Rothschild apportera notamment son expertise reconnue dans l'accompagnement des entreprises" commente le groupe.

Thomas Duteil et Tanguy Tauzinat, co-fondateurs et associés de Trajan Capital déclarent : "Nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur un partenaire aussi prestigieux que le Groupe Edmond de Rothschild dans le déploiement de notre approche. Au-delà de la puissance de sa marque, le maillage fin du territoire et le réseau de leurs bureaux en France sont des atouts inestimables pour notre stratégie qui se nourrit de la proximité avec les écosystèmes régionaux d'entrepreneurs et de PME."