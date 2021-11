Trade Republic offre des titres gratuits aux nouveaux investisseurs en actions

(Boursier.com) — Parce que 80% des Français souhaitent que l'investissement en actions ne soit plus réservé à une élite (étude Ifop), Trade Republic annonce "poursuivre ses efforts de démocratisation de l'investissement à long terme, diversifié et progressif en rendant l'investissement accessible à tous et au juste prix".

"Lors de l'ouverture d'un compte, les nouveaux clients se verront désormais attribuer gratuitement une action ou une fraction d'action de manière aléatoire d'une valeur allant de 10 à 200 euros, leur permettant ainsi de devenir actionnaires sans débourser le moindre euro" précise l'établissement.

La majorité des clients de Trade Republic n'avait jamais investi en actions auparavant...