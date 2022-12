Trade Republic : Les plans d'investissement en actions et ETFs les plus populaires en 2022 auprès de ses clients français

(Boursier.com) — En cette fin d'année 2022, Trade Republic donne un aperçu des préférences de ses clients français en matière d'épargne et présente les plans d'investissement programmé en actions et en ETF les plus populaires de l'année écoulée classés par volume sur la période allant de janvier à début décembre 2022.

"En période d'inflation élevée et avec des taux bas ces dernières années, les plans d'investissement programmés sont devenus la "tirelire" du XXIe siècle pour des centaines de milliers de néo-investisseurs en Europe" explique l'établissement. "Chacun peut facilement intégrer l'investissement dans sa vie quotidienne et commencer à se constituer un patrimoine pour son avenir. Nous sommes très heureux de constater que nos clients continuent à investir de manière constante, même en période difficile, malgré les craintes et les inquiétudes liées aux taux d'intérêt et à la récession. Ce constat - et le choix de plans d'investissement en ETFs largement diversifiés - montre également que nos clients investissent leur argent dans une optique diversifiée de long terme".

Les plans d'investissement en ETFs les plus populaires parmi les clients français comprennent, par exemple, le S&P 500, indice américain bien connu, ou encore le MSCI World, qui suit l'évolution du cours d'environ 1.600 actions de 23 pays industrialisés, ainsi que des fonds indiciels des marchés émergents. On y retrouve également un ETF sur l'Or manifestement toujours perçu comme une valeur refuge...

Trade Republic poursuit : "En outre, il est évident que les clients optent principalement pour des ETFs de capitalisation, c'est-à-dire ceux dont les dividendes sont automatiquement réinvestis au lieu d'être versés. Parmi les plans d'investissement en actions, les clients ont montré un intérêt particulier pour les actions technologiques internationales, Apple en tête, mais aussi, surtout ces derniers mois, pour les secteurs contracycliques comme les biens de consommation".

Voici la liste des plans d'investissement en ETFs et actions les plus populaires auprès des clients français de Trade Republic :

Top 10 ETF

1. Core S&P 500 USD (Acc)

2. S&P 500 EUR (Acc)

3. Core MSCI World USD (Acc)

4. S&P 500 Equal Weight USD (Acc)

5. Physical Gold USD (Acc)

6. MSCI Emerging Markets EUR (Acc)

7. S&P 500 Information Tech USD (Acc)

8. Edge World Momentum USD (Acc)

9. MSCI World Small Cap USD (Acc)

10. FTSE EPRA Nareit Global EUR (Acc)

Top 10 actions

1. Apple

2. Realty Income

3. Amazon

4. Microsoft

5. Coca-Cola

6. Tesla

7. TotalEnergies

8. Johnson & Johnson

9. McDonald's

10. Meta Platforms

"Malgré un environnement de marché difficile en 2022 et des conditions macro-économiques incertaines, les clients de Trade Republic ont continué à épargner avec des taux de versement stables et les plans d'investissement programmé en actions et en ETFs continuent à jouir d'une grande popularité parmi les clients, dont beaucoup ont un horizon d'investissement à long terme comme nous l'avions rappelé dans l'étude dédiée à nos clients" conclut l'établissement.