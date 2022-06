(Boursier.com) — Trade Republic continue d'enrichir son application en lançant les "Tendances" : Les utilisateurs de Trade Republic à la recherche de nouvelles opportunités d'investissement peuvent désormais suivre des thèmes spécifiques qui présentent des actions ou des ETFs (paniers d'actions) en lien avec le thème en question. Cela inclut, par exemple, des thématiques comme le changement climatique, le Metaverse, les 'Big Tech', le leadership féminin, mais aussi le Top 20 des plans d'investissement programmé plébiscités par les utilisateurs. Les investisseurs peuvent suivre facilement leurs sujets de prédilection et rester ainsi toujours à jour des dernières tendances d'investissement...

L'un des principales barrières à l'entrée en bourse est de trouver le bon investissement. La plupart des nouveaux investisseurs ont pourtant des convictions claires sur un secteur de l'économie ou une thématique. Mais il leur manque bien souvent le lien vers un investissement réel et concret. Et surtout : comment faire ? Les "Tendances" désormais disponibles dans l'application Trade Republic rendent l'investissement encore plus concret et établissent un lien entre les stratégies d'investissement et les tendances de la vie quotidienne. Cette nouvelle fonctionnalité s'inscrit donc pleinement dans la mission de Trade Republic de démocratiser et de faciliter l'accès aux marchés financiers et donc aux fruits de la croissance économique.

La fonctionnalité sera progressivement déployée au cours des deux prochaines semaines mais de nombreux investisseurs y ont déjà accès aujourd'hui.

"Trade Republic continuera à ajouter progressivement de nouvelles catégories aux rubriques afin de permettre aux clients d'investir encore plus facilement dans leurs convictions et de prendre ainsi en main leur épargne de long terme" conclut l'établissement.